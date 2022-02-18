Саратов, 18 февраля, 2022, 14:40 — ИА Регнум. В ряде сёл Саратовской области нацпроект «Жилье и городская среда» и федеральный проект «Чистая вода» уже в 2022 году помогут улучшить качество водоснабжения. Подробности в своем телеграм-канале сообщил председатель регионального правительства Роман Бусаргин.

Марина Каширская ИА REGNUM Вода

По его словам, в селах Красноармейское, Титоренко, Новая Терновка, Степное, Подстепное, Ленинское, Березовка и поселке Прилужный в Энгельсском районе будут построены станции очистки. Кроме того, будет проведена реконструкция системы водоснабжения в поселке Северный в Хвалынском районе и селе Чернава в Ивантеевском районе.

В г. Петровске и поселке Пригородный, расположенном недалеко от райцентра, возведут станции обезжелезивания. В селе Новоантоновка в Советском районе проведут реконструкцию сетей хозяйственно-питьевого водопровода.

Работы по обеспечению жителей качественной питьевой водой также запланированы в селах Подсосенки и Натальино в Балаковском районе.

Реализацию нацпроектов в регионе высоко оценил руководитель Лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян. В разговоре с корреспондентом ИА REGNUM он отметил, что Саратовская область — аккуратный и очень последовательный в части реализации нацпроектов:

«Они, скажем, те же региональные дороги уже все в порядок привели. Тут конечно сыграло роль и то, что и со стороны региона были подрядчики и были заложены плановые средства, но они это закончили и сейчас довольно быстро идут по такому проекту, как решение проблем с водоснабжением. Это довольно затратное мероприятие для региональных бюджетов.

У них в 2022 году намерены построить и реконструировать (как в паспорте записано) 14 объектов водоснабжения. Но тут нужно понимать, что не в цифрах дело. Во-первых, таких объектов не может быть 500. Во-вторых, речь идет о значимых вещах — либо о ликвидации изношенных объектов из разряда «мы носим воду из колодца», либо это история связана как раз с тем, что в городах и пригородах формируются дополнительная система центрального водоснабжения и очистка сточных вод. Это улучшит жизнь жителей области».

Как сообщало ИА REGNUM, в Поволжье в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» планируют обеспечить качественной питьевой водой 95% населения, около 100 тыс. человек впервые получат доступ к централизованному водоотведению.

Читайте также: В саратовских сёлах появятся станции очистки воды