Пекин, , 13:05 — REGNUM Российские биатлонисты не смогли побороться за медали в масс-старте на Олимпийских играх в Пекине. Об этом 18 февраля сообщает ИА REGNUM.

Александр Логинов Rusbiathlon.ru

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Лучшим среди российских спортсменов стал Александр Логинов, который занял 15-е место. Он допустил семь промахов на огневых рубежах и отстал от победителя на 2 минуты 51,8 секунды.

Эдуард Латыпов занял 19-е место, Максим Цветков стал 20-м.

Золотую медаль выиграл норвежец Йоханнес Бё, который преодолел дистанцию за 38 минут 14,4 секунды, допустив четыре промаха. Вторым с двумя промахами стал швед Мартин Понсилуома, который отстал от Бё на 40,3 секунды.

Замкнул тройку ещё один норвежец Ветле Шоста Кристиансен, который с тремя промахами проиграл победителю 1 минуту 12,5 секунды.

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