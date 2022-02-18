Омск, 18 февраля, 2022, 13:04 — ИА Регнум. В Омске за неделю подорожал ряд продуктов питания, значительнее всего — белокочанная капуста (на 7,3%). Об этом ИА REGNUM сообщили 18 февраля в мэрии города.

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Свежие огурцы за неделю с 8 по 15 февраля выросли в цене на 5,9%. В пределах 2% подорожали питьевое цельное стерилизованное молоко 2,5−3,2% жирности, полукопченая и варёно-копченая колбаса, сливочное масло и макаронные изделия. Рост цен на 1−2% зафиксирован на сычужные твёрдые и мягкие сыры, хлеб и хлебобулочные изделия из пшеничной муки первого и второго сорта, вермишель и сметану.

В то же время в Омске подешевели овощные консервы для детского питания, яблоки, лук, печенье, мороженная неразделанная рыба и пшено.

Добавим, по информации специалистов мэрии, удорожание капусты объясняется сезонными факторами (увеличение затрат на хранение с января по апрель) и неурожаем прошлого года. Что касается огурцов, цены на них «демонстрируют ежегодную тенденцию роста в зимний период».