Стокгольм, , 13:09 — REGNUM Россия так и не отвела свои вооруженные силы от границы с Украиной. Об этом вечером 17 февраля заявил министр обороны Швеции Петер Хультквист после участия в совещании министров обороны НАТО, добавив, что западные правительства «не наивны».

Петер Хультквист Government.se

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«Мы не видели конкретного отвода войск на земле или других военных действия, которые позволяют считать военную угрозу против Украины сниженной. У России есть все возможности перейти в наступление», — заявил Хультквист.

В то же время министр обороны Швеции отметил, что дипломатическое разрешение украинского кризиса по-прежнему является актуальным. Хульквист также заявил, что несмотря на все слухи и фейки, страны-члены НАТО и ЕС едины перед лицом «российской угрозы»

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти России неоднократно отвергали обвинения Запада в провокациях и «агрессивных действиях» на российско-украинской границе, а также «планы о вторжении на Украину».

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