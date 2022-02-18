Москва, , 13:03 — REGNUM Учебные запуски баллистических ракет российскими войсками является тренировочным процессом. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Баллистическая траектория AF.mil

«Учения и учебные запуски баллистических ракет — это такой тренировочный процесс, достаточно регулярный, ему предшествует целая серия уведомлений различным странам по различным каналам», — сказал Песков.

По его словам, весь процесс «чётко регулируется», и ни у кого это не вызывает каких-либо вопросов или опасений, «потому что заранее все оповещаются».