Москва, 18 февраля, 2022, 13:03 — ИА Регнум. Учебные запуски баллистических ракет российскими войсками является тренировочным процессом. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

AF.mil Баллистическая траектория

«Учения и учебные запуски баллистических ракет — это такой тренировочный процесс, достаточно регулярный, ему предшествует целая серия уведомлений различным странам по различным каналам», — сказал Песков.

По его словам, весь процесс «чётко регулируется», и ни у кого это не вызывает каких-либо вопросов или опасений, «потому что заранее все оповещаются».