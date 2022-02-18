Воронеж, , 13:01 — REGNUM Совсем недавно отремонтированный подземный переход у Механического завода оказался затоплен, видео появилось в воронежском сегменте социальных сетей 18 февраля.

Потоп (сс) Vidar Nordli-Mathisen

На видео, опубликованном в паблике «Мой и твой Воронеж», видно, как с потолка стекает вода, на полу образовалась громадная лужа. Очевидцы объяснили потоп плохим качеством выполненных работ.

Между тем, в мэрии, комментируя происшествие, заявили, что протечка воды не связана с работами по его ремонту.

«Ранее при впервые выявленной аналогичной проблеме была проведена герметизация каналов коммуникаций связи, проходящих между дорожным полотном и переходом. Ранним утром состоялся комиссионный осмотр, в ходе которого было установлено, что протекание происходит из-за затопления талыми водами смотрового колодца инженерных коммуникаций (сетей связи), расположенного на проезжей части улицы Ворошилова (у механического завода). Собственник колодца установлен, в настоящее время он уже провел работы по откачке из него воды, начаты работы по герметизации непосредственно смотрового колодца сетей связи для того, чтобы не допустить попадания воды в переход», — прокомментировали в пресс-службе мэрии.

Отметим, что переход у Механического завода в Воронеже был открыт после ремонта в декабре. После его открытия жители жаловались на неочищенные от снега и льда ступени и скользкую плитку.