Тюмень, , 13:01 — REGNUM В Тюменской области с 21 февраля школьники возвращаются за парты. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Кузьма Петров-Водкин. Девочка за партой (фрагмент). 1934

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Очный формат обучения ждёт школьников Ишима, Тюмени, Тобольска, Тюменского района. А также организации дополнительного образования и спортивной подготовки, студентов колледжей, техникумов и вузов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, школьники остальных муниципальных образований Тюменской области вернулись к очному формату обучения ещё 14 февраля.

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