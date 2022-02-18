Тюмень, 18 февраля 2022, 13:01 — REGNUM В Тюменской области с 21 февраля школьники возвращаются за парты. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
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Очный формат обучения ждёт школьников Ишима, Тюмени, Тобольска, Тюменского района. А также организации дополнительного образования и спортивной подготовки, студентов колледжей, техникумов и вузов.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, школьники остальных муниципальных образований Тюменской области вернулись к очному формату обучения ещё 14 февраля.
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