Пермь, , 13:00 — REGNUM В Перми объявлена закупка на приобретение 56 квартир для детей-сирот. Стартовая цена контракта составит 2,7 млн рублей, исходя из стоимости одного квадратного метра, утвержденной министерством строительства Пермского края в размере 82 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Квартира Брусника

Согласно требованиям законодательства, закупаемые квартиры должны находиться на территории города Перми, общая площадь квартиры должна составлять не менее 28 квадратных метров, при этом жилая площадь — не менее 14 квадратных метров. Подведение итогов электронных аукционов планируется 2 марта.

Как отметили в администрации, на данный момент существуют объективные трудности в предоставлении необходимого количества квартир для детей-сирот. При этом потребность в предоставлении жилья детям-сиротам достаточно высока. Свыше 1600 человек из этой категории граждан состоят на учёте в качестве нуждающихся в собственном жилье.