В НМ ЛНР сообщили о прибытии в Донбасс украинских диверсантов
Луганск, 18 февраля, 2022, 13:00 — ИА Регнум. Прибытие украинских диверсантов в районы населенных пунктов Счастье, Станица Луганская и Крымское, которые находятся под контролем Киева, зафиксировала разведка Народной милиции (НМ) Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом 18 февраля рассказал журналистам официальный представитель НМ ЛНР Иван Филипоненко.
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«В районы населенных пунктов Станица Луганская, Счастье и Крымское (подконтрольные ВС Украины — ред.) прибыли две группы отдельного центра специального назначения сил специальных операций «Запад», до 20 человек каждая», — сказал он.
Также официальный представитель НМ ЛНР уточнил, что главной задачей указанных подразделений является усиление активности снайперов в этих районах, а также проведение диверсий, включая с применением самодельных взрывных устройств осколочно-фугасного типа, доставляемых с помощью беспилотников.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель НМ ЛНР Иван Филипоненко заявил, что в настоящее время произошло резкое обострение ситуации на линии соприкосновения в Донбассе.