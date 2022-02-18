Лос-Анджелес, США, , 13:00 — REGNUM Джастин Бенсон и Аарон Мурхед выступят режиссёрами продолжения сериала «Локи». Об этом 18 февраля сообщает Deadline.

Локи — главный злодей Цитата из к/ф «Мстители» реж Джосс Уидон. 2012. США

Как отмечает СМИ, исполнительными продюсерами второго сезона станут Том Хиддлстон и Майкл Валдрон, при этом Хиддлстон вернётся к роли Локи в сериале. Сценаристом всех шести эпизодов выступит Эрик Мартин.

Ранее Джастин Бенсон и Аарон Мурхед сняли несколько серий для шоу «Лунный рыцарь» для студии Marvel. По данным Deadline, их работа прошла настолько «гладко», что компания решила «немедленно» задействовать их в новых проектах, одним из которых стал «Локи».

ИА REGNUM напоминает, что премьера шоу «Локи» состоялась 9 июня 2021 года на сервисе Disney Plus. Первый сезон состоял из шести серий.

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