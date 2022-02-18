Уфа, 18 февраля, 2022, 13:07 — ИА Регнум. Публичное интернет-голосование за лучшую работу конкурса по созданию фирменного стиля празднования 450-летия Уфы началось в Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба администрации Уфы.

Ufacity.info Вид на Уфу

Сообщается, что проголосовать за одну из трех работ можно на официальном сайте конкурса ufakonkurs450.ru.

Отмечается, что на этот конкурс прислали 34 работы. 15 февраля прошло заседание жюри, на котором были объявлены три работы, прошедшие на этап голосования жителей.

Сообщается, что голосование завершится 24 февраля. Победитель получит приз в размере 150 тысяч рублей, обладатель второго места получит 100 тысяч рублей, работа, обладатель третьего места получит 50 тысяч рублей.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что глава Башкирии Радий Хабиров поручил подготовить дорожную карту по модернизации фасадов зданий в Уфе и установке на них светодиодных контуров в рамках подготовки к празднованию 450-летия Уфы.