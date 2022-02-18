Перемышль, Калужская область, 18 февраля, 2022, 13:56 — ИА Регнум. В Калужской области прокуратурой Перемышльского района взят на контроль ход расследования уголовного дела по факту хищения бюджетных денежных средств у четырех сельских поселений района. Об этом 18 февраля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в надзорном ведомстве.

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Согласно материалам уголовного дела, 33-летняя бухгалтер МП «Перемышльский район», имя ключ «токен» в системе «Сбербанк Бизнес Онлайн», под видом начисления себе заработной платы, отпускных и иных стимулирующих выплат присвоила денежные средства четырех сельских поселений на сумму свыше 500 тысяч рублей.

В настоящее время проводится расследование, устанавливаются обстоятельства произошедшего.