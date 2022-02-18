Таллин, 18 февраля, 2022, 12:58 — ИА Регнум. Продолжавшаяся почти 10 лет миссия эстонских военных в Мали подошла к концу — Франция приняла решение о закрытии базы в местечке Гао, которую охранял эстонский контингент. Об этом сообщил портал новостей гостелерадио Эстонии ERR.

Marco Bellucci Мали

Франция в четверг, 17 февраля, объявила о решении вывести свои войска из Мали. Принятое решение касается как операции «Бархан», так и операции «Такуба», которая осуществляется Парижем совместно с союзниками по борьбе с местными исламистами и племенами сепаратистов.

Эстонские военные в Мали, в основном, занимались охраной базы в Гао и обучением малийских военных. Следующая ротация эстонского контингента запланирована на апрель. В настоящий момент определяется точная дата свертывания военной операции французов в Мали.

«Мы хотим быть надежными партнерами, как и всегда. И мы уйдем из Мали вместе с французами», — прокомментировал новость вице-канцлер министерства обороны Эстонии Лаури Абель.

В настоящее время в странах Сахеля (Буркина-Фасо, Мавритания, Мали, Нигер и Чад) находятся 25 000 военнослужащих из Европы, в том числе 4 300 французов.