Москва, 18 февраля, 2022, 12:57 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин обратился к главе правительства РФ Михаилу Мишустину с просьбой взять на особый контроль вопрос обеспечения детей, страдающих сахарным диабетом, неинвазивными системами мониторинга, сообщила депутат Госдумы Наталья Костенко («Единая Россия»).

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

«Для решения этой проблемы детей-диабетиков нужно объединение усилий Минздрава и Минфина. Прежде всего, потребуется внесение изменений в распоряжение правительства 3053-р для включения систем флэш-мониторинга содержания глюкозы в крови и расходных материалов к ним в соответствующий перечень медицинских изделий, предоставляемых гражданам», — пояснила Костенко.

На основе этого решения Минфин сможет выделить необходимые средства, добавила она.

Ранее 7 февраля лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов просил главу Минздрава Михаила Мурашко взять на контроль обеспечение детей-диабетиков необходимым медсредствами.

В то же время Госдума в феврале отклонила протокольное поручение депутата Госдумы от КПРФ Алексея Куринного относительно таких медсистем — в комитете Госдумы по охране здоровья заверили, что держат ситуацию на контроле.

«Эта проблема была обозначена ещё три месяца назад в ходе принятия бюджета страны, но до сих пор не решена. Минздрав РФ перепихивает ответственность на регионы, а регионы ссылаются на нехватку средств», — отметил Куринный.