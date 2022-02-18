Володин просит Мишустина обеспечить медсредствами детей-диабетиков
Москва, 18 февраля, 2022, 12:57 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин обратился к главе правительства РФ Михаилу Мишустину с просьбой взять на особый контроль вопрос обеспечения детей, страдающих сахарным диабетом, неинвазивными системами мониторинга, сообщила депутат Госдумы Наталья Костенко («Единая Россия»).
«Для решения этой проблемы детей-диабетиков нужно объединение усилий Минздрава и Минфина. Прежде всего, потребуется внесение изменений в распоряжение правительства 3053-р для включения систем флэш-мониторинга содержания глюкозы в крови и расходных материалов к ним в соответствующий перечень медицинских изделий, предоставляемых гражданам», — пояснила Костенко.
На основе этого решения Минфин сможет выделить необходимые средства, добавила она.
Ранее 7 февраля лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов просил главу Минздрава Михаила Мурашко взять на контроль обеспечение детей-диабетиков необходимым медсредствами.
В то же время Госдума в феврале отклонила протокольное поручение депутата Госдумы от КПРФ Алексея Куринного относительно таких медсистем — в комитете Госдумы по охране здоровья заверили, что держат ситуацию на контроле.
«Эта проблема была обозначена ещё три месяца назад в ходе принятия бюджета страны, но до сих пор не решена. Минздрав РФ перепихивает ответственность на регионы, а регионы ссылаются на нехватку средств», — отметил Куринный.