Стокгольм, , 12:59 — REGNUM В настоящее время уровень доверия премьер-министра Швеции Магдалены Андерссон находится на самом высоком уровне за последние десять лет, что свидетельствует о ее явном успехе в борьбе с оппозицией. Об этом 18 февраля сообщил телеканал SVT Nyheter.

Магдалена Андерссон Socialdemokraterna.se

«После Йорана Перссона на посту лидера партии и премьер-министра Швеции, Социал-демократам было трудно найти себе новых партийных лидеров, которым бы удалось завоевать более широкое доверие избирателей и перешагнуть собственные партийные границы. Однако с Магдаленой Андерссон все обстоит по-другому», — написал журналист.

«Согласно опросу Novus, с ноября, когда Магдалена Андерссон вступила в должность лидера партии и премьер-министра, уровень доверия к ней вырос с 40 до 53%. Это демонстрирует о явном подъеме ее рейтингов, но и об очень высоком показателе как таковой», — добавил журналист.

Кнутсон также отметил, что Андерссон является ценным активом для «Социал-демократов», которые смогут конвертировать доверие избирателей к ней в число мандатов в риксдаге.

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