Киев, 18 февраля, 2022, 12:55 — ИА Регнум. Понятно, зачемВладимиру Зеленскому, которыйтеряет почву под ногами, нужна встреча с Владимиром Путиным, нопрезиденту России переговоры с представителем фашистского и марионеточного украинского режима были бы только в минус, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 18 февраля, комментируя высказывания президента Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM Зеленский

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Как сообщалось ранее, Зеленский заявил, что по-прежнему рассчитывает на встречу с президентом России, поскольку такая встреча «способна разблокировать отношения» двух стран. Одновременно президент Украины в категорической форме отказался от прямых переговоров с лидерами ЛНР и ДНР: «Это бессмысленно. Они ничего не решают».

« Владимир Зеленский вновь демонстрирует шизофреничность своей политики. С одной стороны, он говорит, что «разблокировать отношения» между Украиной и Россией может только его встреча с президентом России. С другой, он отказывается дать добро на прямые переговоры представителей Киева с представителями Донецка и Луганска, хотя только такие переговоры и способны разблокировать процесс мирного урегулирования конфликта в Донбассе. Более того, такие переговоры предусмотрены Минскими соглашениями 2015 года, под которыми стоит подпись Украины.

Добавлю, что говорит Зеленский о желании «закопать топор войны» тогда, когда ВСУ усиливают обстрелы населённых пунктов в Донецкой и Луганской Народных Республиках. Начали они обстреливать и населённые пункты на украинской территории, готовя очередную информационную диверсию с целью оправдать своё вторжение в ДНР и ЛНР.

Зачем теряющему почву под ногами Владимиру Зеленскому нужна встреча с Владимиром Путиным, понятно. Ещё более очевиден здесь интерес США и их союзников.

Понятно, однако, и то, что президенту России переговоры с представителем фашистского по своей сути и марионеточного у США украинского режима был и бы только в минус. Говоря словами самого Зеленского по адресу Донецка и Луганска: «Это бессмысленно. Просто они ничего не решают. Зачем на это тратить время? Они могут стрельнуть и в детский сад попасть, в школу… Вот это они решают».