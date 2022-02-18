Стокгольм, 18 февраля, 2022, 12:56 — ИА Регнум. Уровень доверия к премьер-министру Швеции Магдалене Андерссон резко возрос по сравнению с и без того высоким показателем с начала осени прошлого года. Об этом свидетельствует последний опрос Novus о доверии партийным лидерам, который 18 февраля опубликовал телеканал SVT.

Socialdemokraterna.se Магдалена Андерссон

Согласно данным опроса, сейчас 53% избирателей доверяют Андерссон. На втором месте по уровню доверия находится лидер оппозиции Ульф Кристерссон («Умеренные») — 33%. Тройку лидеров занимает лидер «Левых» Нуши Дадгостар — 33%.

По сравнению с последним опросом уровень доверия Андерссон вырос на 13%, у Кристерссона он не изменился.

В опросе Novus, проведенном в период с 3 по 8 февраля, приняли участие 1 032.