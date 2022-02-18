Москва, 18 февраля, 2022, 12:54 — ИА Регнум. В 2021 году увеличились поступления от налога на прибыль от предприятий обрабатывающей промышленности почти на 17%, сообщила 18 февраля министр правительства Москвы, руководитель департамента финансов Елена Зяббарова.

Промышленность

«Сумма налога на прибыль, уплаченного в бюджет городскими предприятиями в 2021 году, увеличилась на 12,2 млрд рублей или 16,9%. Это сопоставимо с темпами роста в 2020 году, когда московская промышленность стала одной из немногих отраслей городской экономики, продемонстрировавшей увеличение производственных и финансовых показателей. Совокупный рост платежей в 2021 году в сравнении с 2019 годом составил 39,4%», — приводит слова Зяббаровой пресс-служба департамента.

Она отметила рост поступлений налога и по другим отраслям столичной экономики. Снижение поступлений зафиксировано только в IT-сфере. Однако у этого есть объективный фактор — освобождение ряда организаций отрасли от уплаты налога на прибыль.

Общий объём поступлений по налогу на прибыль в Москве в 2021 году составил 1 трлн 83,3 млрд рублей. За год показатель вырос на 36,6%. Кроме того, на 3,2% увеличилась доля данного налога в структуре доходов столичного бюджета — она достигла 33,9%.