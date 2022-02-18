Сеул, 18 февраля, 2022, 12:53 — ИА Регнум. Кандидат в президенты от основной оппозиционной партии «Сила народа», бывший генеральный прокурор страны Юн Сок Ёль вновь опередил по популярности кандидата от правящей Демократической партии «Тобуро», экс-губернатора провинции Кёнгидо Ли Чжэ Мёна. Об сообщает Yonhap News со ссылкой на исследовательскую компанию Gallup Korea.

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Согласно результатам опроса, проведенного с 15 по 17 февраля среди 1007 человек, за Юн Сок Ёля готовы проголосовать 41% респондентов, а за Ли Чжэ Мёна — 34%.

По сравнению с прошлой неделей Юн Сок Ёль набрал 4% голосов, а Ли Чжэ Мён, напротив, потерял 2%.

За ними следуют кандидат от оппозиционной Народной партии Ан Чхоль Су (11%) и кандидат от партии Справедливости Сим Сан Чжон (4%).

Между тем уровень поддержки действующего президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина составил 40%. Не одобряют действия главы государства 53% опрошенных.

Уровень поддержки правящей Демократической партии «Тобуро» составил 35%, оппозиционной «Силы народа» — 39%, Народной партии — 5%, партии Справедливости — 4%.