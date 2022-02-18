Йошкар-Ола, 18 февраля, 2022, 12:52 — ИА Регнум. Прокуратура Марий Эл начала проверку информации, опубликованной ранее в ряде республиканских СМИ, об увеличении размера платежей за тепловую энергию в январе текущего года. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Батарея

В ходе проверки будет дана оценка соблюдению правил тарифного регулирования, а также законности начисления платы за услуги ЖКХ ресурсоснабжающими компаниями.

По итогам проверки при наличии оснований будут предприняты меры прокурорского реагирования.

ИА REGNUM напоминает, ранее комментарии по поводу массовых жалоб граждан на счета за тепло в январе текущего года дали в МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1». В компании отметили, что январь и февраль традиционно являются самыми холодными месяцами года. На них приходится самое большое потребления тепла многоквартирным домом, что подтверждают расчеты всех ресурсоснабжающих организаций. Также отмечается, что на потреблении тепловой энергии сказывается не только температура наружного воздуха, но и эффективность энергосберегающих мероприятий.