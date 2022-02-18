Париж, 18 февраля, 2022, 12:52 — ИА Регнум. Франция не должна выходить из Североатлантического альянса, поскольку эта организация имеет ценность во время конфликтный ситуаций, заявила французский министр обороны Флоранс Парли.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Франция

«Разговоры о том, оставаться в НАТО или нет, я думаю, что мы союзники, хорошие союзники, мы делаем свой вклад, и финансовый, и военный, но делать вклад, не имея голоса — а это будет тот случай, если мы выйдем из альянса, — не будет оптимальным решением», — сказала она в эфире France info.

Таким образом она ответила на вопрос, необходимо ли Франции оставаться в НАТО.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее кандидат в президенты Франции от партии «Республиканцы» Валери Пекресс заявила, что время для вступления Украины в Североатлантический альянса не пришло.

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