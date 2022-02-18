Симферополь, , 12:47 — REGNUM Работы по обрезке деревьев в Симферополе приостановлены, причиной стали нарушения при оформлении документации. Об этом стало известно 18 февраля на брифинге начальника департамента городского хозяйства администрации города Романа Гусынина.

Уничтожение деревьев

Глава Общественного совета Симферополя Александр Юрьев сообщил, что порубочные билеты подписали только специалисты администрации города, подписей общественников нет. Чиновник прямо во время брифинга позвонил подрядчику и дал поручение немедленно приостановить обрезку деревьев в городе, сообщил «Крыминформ».

Между тем, ранее глава Крыма Сергей Аксёнов раскритиковал работы по обрезке деревьев на улице Карла Маркса, назвав происходящее «ужасом» и «катастрофой».