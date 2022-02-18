Филадельфия, США, 18 февраля, 2022, 12:46 — ИА Регнум. «Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Филадельфия Флайерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 5:3.

Nhl.com «Вашингтон Кэпиталз»

В составе «Вашингтона» нападающий Гарнет Хэтэуэй оформил дубль. Ещё по шайбе забросили Михал Кемпны, Джо Снивли и Джон Карлсон. Российский защитник Дмитрий Орлов отдал одну две результативную передачу.

В составе «Филадельфии» точными бросками отметились форвард Джерри Мейхью, сделавший дубль, и защитник Трэвис Санхайм.

На сегодняшний день «Вашингтон» занимает седьмое место в Восточной конференции НХЛ, в активе команды 65 очков. «Филадельфия» идёт на 14-м месте в Восточной конференции с 39 очками.

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