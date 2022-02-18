Таллин, 18 февраля, 2022, 12:46 — ИА Регнум. Департамент здоровья Эстонии отказывается согласовать детальную планировку для строительства терминала железнодорожной магистрали Rail Baltic в Таллине, поскольку уровень шума в этом районе столицы и так превышает допустимые нормы. Об этом сообщил портал новостей гостелерадиовещания ЭстонииERR.

Иван Шилов ИА REGNUM Rail Baltica

«Исходя из исследования уровня шума, можно утверждать, что превышаются нормальные уровни шума в зонах с жилыми и публичными зданиями», —подчеркнулив ведомстве.

Управляющая проектом фирма Rail Baltic Estonia уже направила официальную жалобу на решение департамента в Министерство социальных дел, требуя его пересмотра. По словам технического директора Rail Baltic Estonia Анвара Салометса, конкурсная документация для строительства терминала готова и должен быть заключен договор с подрядчиком.

Однако этому мешает отсутствие разрешения на строительство, а за последним можно обратиться только после решения Департамента здоровья.

В письме, направленном в начале февраля 2022 года, департамент перечислил целый ряд недостатков, которые застройщику следует устранить для получения согласия.