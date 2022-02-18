Санкт-Петербург, , 13:08 — REGNUM В Санкт-Петербурге приобретут для СПб ГУП «Горэлектротранс» 81 новый трамвай за 11,6 млрд рублей. Соответствующая госзакупка в интересах городского комитета по транспорту была опубликована 17 февраля.

Трамвай Дарья Драй © ИА REGNUM

Согласно содержанию тендера, планируется приобрести 51 единицу общественного транспорта с двумя секциями и 30 трамваев с тремя секциями. При этом низкопольный трамвай будет вмещать минимум 100 пассажиров, а максимальная вместимость трёхсекционных трамваев составляет 200 человек.

Приём заявок на участие в конкурсе будет осуществляться до 5 марта 2022 года. Далее будет выбран и объявлен исполнитель закупки.

Напомним, ранее в Петербурге определили поставщика 57 трамваев для «Горэлектротранса». Весь транспорт будет обеспечен современными технологиями для комфортного и безопасного передвижения.

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