Людиново, Калужская область, 18 февраля, 2022, 13:44 — ИА Регнум. По требованию прокурора более 129 млн рублей придется заплатить подрядчику за несоблюдение сроков работ по строительству очистных сооружений в городе Людиново. Об этом 18 февраля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре Калужской области.

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Прокурорской проверкой установлены факты несвоевременного выполнения коммерческой организацией, зарегистрированной в Челябинске, мероприятий национального проекта «Жилье и городская среда». В рамках заключенного контракта подрядчик должен был в срок до 1 октября 2021 года выполнить строительно-монтажные работы по объекту «Очистные сооружения хозпитьевого водоснабжения в г. Людиново», построить здание микрофильтров. Однако работы в срок выполнены не были.

В этой связи прокуратурой в отношении подрядчика инициировано возбуждение дела об административном правонарушении. По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования организации назначен крупный денежных штраф. Завершение работ по контракту находится на контроле прокуратуры области.