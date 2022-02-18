Луганск, 18 февраля, 2022, 12:45 — ИА Регнум. В настоящее время произошло резкое обострение ситуации на линии соприкосновения в Донбассе. Об этом 18 февраля рассказал журналистам официальный представитель Народной милиции (НМ) Луганской Народной Республики (ЛНР) Иван Филипоненко.

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«Обстановка на линии боевого соприкосновения резко обострилась», — сказал он.

Также официальный представитель НМ ЛНР указал, что со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) на линии соприкосновения в Донбассе ведется систематический обстрел территории ЛНР.

При этом Филипоненко отметил, что только за прошедшие сутки со стороны украинской армии было проведено 29 обстрелов из тяжелого вооружения.

«Считаем, что данные обстрелы направлены на провоцирование Народной милиции на открытие ответного огня и создание повода для начала украинской агрессии на Донбассе. Кроме того, наша разведка продолжает получать сведения о мероприятиях, проводимых противником в целях подготовки к развязыванию боевых действий», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан заявил, что ни один из возможных сценариев развития ситуации вокруг Украины не исключает Франция.