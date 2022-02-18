Сана, 18 февраля, 2022, 12:48 — ИА Регнум. Авиация международной коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией, поразила серию целей в центральных районах Йемена. Об этом 18 февраля сообщает Al-Ittihad со ссылкой на официального представителя коалиции, генерала Турки-аль-Малики.

Ibrahem Qasim Йемен

По словам источника, за 17−18 февраля коалиция нанесла 15 ударов по позициям повстанцев-хуситов. Одной из целей операции стали объекты повстанцев, связанные с производством беспилотников-камикадзе.

В пятницу, 18 февраля, самолёты коалиции уничтожили пункт управления беспилотниками, расположенный западнее Саны. По информации коалиции, запущенные из этого района беспилотники использовались для атак на территорию Саудовской Аравии и ОАЭ.