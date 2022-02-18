Астана, 18 февраля, 2022, 12:43 — ИА Регнум. Россия, помогая Казахстану во время массовых беспорядков в январе, также отстаивала свои интересы. Об этом президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил в интервью телеканалу Qazaqstan.

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«Россия крайне заинтересована в стабильности Казахстана, и мы это должны правильно понимать. Казахстан и Россия — стратегические партнёры, между которыми должны быть искренняя дружба и взаимное доверие», — сказал Токаев.

Он подчеркнул, что другие отношения между двумя государствами могут принести вред их стратегическим интересам. Казахстанский лидер также добавил, что помощь со стороны России не означает, что Нур-Султан теперь должен Москве.

«Казахстан — это суверенное государство, мы ведем самостоятельную политику», — заявил Токаев.

Стоит отметить, что 16 февраля Сенат (верхняя палата парламента) Казахстана проголосовал за ратификацию договора с Россией о военном сотрудничестве. Договор предусматривает совместное применение войск для противодействия угрозам региональной безопасности.