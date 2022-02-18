Ростов-на-Дону, , 12:43 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки положительный результат теста на коронавирус получили 4528 человек, выписаны с выздоровлением 6017 пациентов. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 18 февраля.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Наибольшее число новых случаев заражения зарегистрировано в Ростове-на-Дону (862), Таганроге (275), Шахтах (252), Волгодонске (247), Новочеркасске (209), Аксайском районе (144), Азовском районе (142), Новошахтинске (135), Каменске-Шахтинском (134), Батайске (129), Сальском районе (125), Азове (117), Неклиновском районе (109), Белокалитвинском районе (103). Более 19% заразившихся — люди старше 66 лет, 12,6% — дети.

За сутки справиться с COVID-19 не смогли 20 человек — 11 женщин в возрасте от 60 до 84 лет и девять мужчин в возрасте от 66 до 94 лет.

С начала пандемии в Ростовской области зарегистрировано 284 тыс. случаев заражения коронавирусом, после COVID-19 выздоровел 221 761 пациент. Не смог победить коронавирус 10 221 человек.

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