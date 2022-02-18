Лос-Анджелес, США, 18 февраля 2022, 12:41 — REGNUM Компания Tequila 512 подала иск против бренда модели Кендалл Дженнер 818 Tequila. Об этом 18 февраля пишет E!
Представители Tequila 512 утверждают, что компания Дженнер «просто и нагло скопировала брендинг» их алкогольного напитка. «Сравнивая эти два продукта покупатели ошибочно полагают, что эти продукты связаны между собой», — говорится в документах, переданных в суд.
Добавим, что представители бренда Кендалл Дженнер опровергают обвинения. Они назвали их «необоснованными».
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