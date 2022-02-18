Лос-Анджелес, США, 18 февраля, 2022, 12:41 — ИА Регнум. Компания Tequila 512 подала иск против бренда модели Кендалл Дженнер 818 Tequila. Об этом 18 февраля пишет E!

Скриншот с YouTube Кендалл Дженнер

Представители Tequila 512 утверждают, что компания Дженнер «просто и нагло скопировала брендинг» их алкогольного напитка. «Сравнивая эти два продукта покупатели ошибочно полагают, что эти продукты связаны между собой», — говорится в документах, переданных в суд.

Добавим, что представители бренда Кендалл Дженнер опровергают обвинения. Они назвали их «необоснованными».