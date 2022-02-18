Пекин, , 12:44 — REGNUM Руководству США следует учитывать обеспокоенность России и других стран в связи со сложной обстановкой на Украине. Вашингтону лучше воздержаться от комментариев, которые ещё сильнее нагнетают ситуацию, заявил официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь 18 февраля на брифинге в Пекине.

Китай Ольга Шклярова © ИА REGNUM

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Китайский дипломат прокомментировал недавние заявления американского госсекретаря Энтони Блинкена о том, что Россия якобы скоро «нападёт» на Украину. По словам Вана Вэньбиня, украинский вопрос нужно урегулировать через диалог и переговоры и при этом учитывать обоснованное беспокойство каждой из сторон.

«США тем более не должны предпринимать шаги, которые способствуют усилению противостояния», — подчеркнул представитель МИД Китая.

Он добавил, что вопрос с Украиной должен быть решён на основе Минских соглашений, без угроз, давления и санкций.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне Блинкен заявил, что Россия якобы готовится в ближайшие дни осуществить «вторжение на Украину». Ранее подобное заявил и глава США Джо Байден.

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