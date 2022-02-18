Воронеж, , 12:38 — REGNUM Неблагоприятные погодные условия прогнозируются на территории Воронежской области с 06:00 19 февраля и до 18:00 20 февраля, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области.

Павел Филонов. Пейзаж. Ветер. 1907

«От воронежского гидрометцентра получен консультативный доклад о неблагоприятных погодных условиях: С 06:00 19 февраля до 18:00 20 февраля 2022 года местами по Воронежской области и в городе Воронеже ожидаются порывы юго-западного ветра 15−20 м/с», — сообщили в МЧС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее спасатели предупредили жителей региона о сильном ветре 17−18 февраля. В ночь на 18 февраля в Воронеже ветер сопровождался ливнем.

По прогнозу синоптиков, 18−19 февраля в Воронеже днём будет около +4 градусов, ночью до — 2 градусов. 18 февраля возможны осадки, 19 февраля — пасмурно. В воскресенье 20 февраля днём воздух прогреется до +3 градусов.