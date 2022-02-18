Чебоксары, , 12:37 — REGNUM В Чувашии объявлен конкурс на строительство крытого катка в Чебоксарах, который ранее планировали возвести с привлечением инвестиционных средств. Данный объект построят за счёт бюджетных средств. Соответствующее извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме опубликовано на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Из проектной документации по строительству катка в микрорайоне Новый город в Чебоксарах Zakupki.gov.ru

Заказчиком является казённое учреждение «Республиканская служба единого заказчика» минстроя Чувашии. Победитель конкурса должен будет построить в Чебоксарах крытый каток с искусственным льдом в микрорайоне Новый город. Зрительский зал здесь будет рассчитан на 250 мест.

В проектно-сметной документации отмечается, что каток предназначен для тренировок хоккеистов и фигуристов, проведения соревнований по данным видам спорта, а также для «массового катания и культурно-зрелищных мероприятий».

Начальная цена контракта составляет 304 152 741 рубль.

Заявки завершат принимать 9 марта. При подписании контракта каток должны построить к 31 октября 2023 года.

Как сообщало ИА REGNUM, первоначально данный каток планировали построить в «Новом городе» в рамках концессионного соглашения. Затраты оценивались предварительно в 332 млн рублей и ожидалось, что не менее 199 млн рублей вложит концессионер. Из-за отсутствия заявок было принято решение построить каток за счёт бюджетных средств.

Читайте ранее в этом сюжете: В Чувашии отменили концессию для строительства крытого катка