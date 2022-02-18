Джакарта, 18 февраля, 2022, 12:37 — ИА Регнум. Президент Индонезии Джоко Видодо объявит имя главы новой столицы государства в марте — апреле 2022 года, сообщает CNN Indonesia.

Indonesia.go.id Джоко Видодо

Процесс избрания главы новой столицы будет аналогичен выбору министров.

В марте 2020 года Джоко Видодо представил нескольких кандидатов на пост главы новой столицы. Президент раскрыл несколько критериев, которым должен соответствовать будущий политик, а именно ранее занимать пост главы региона.

Напомним, власти Индонезии хотят перенести столицу государства с острова Ява на Калимантан. Новая столица уже получила название «Нусантара».

Как сообщало ИА REGNUM, председатель конференции по изменению климата (COP26) Алок Шарма надеется, что Индонезия станет страной-первопроходцем в области нулевых выбросов углерода.