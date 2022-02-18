Чемальский район, Алтай, , 12:37 — REGNUM В Республике Алтай на уходящей неделе от нападения животных пострадали шесть человек. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Бездомные собаки Марина Каширская © ИА REGNUM

Так, в Чемальском районе безнадзорные собаки покусали двух детей.

В ведомстве напоминают, что в прошлом году нападениям животным подверглись 508 местных жителей. При этом усилия муниципалитетов по отлову безнадзорных собак специалисты считают недостаточными.

«За 2021 год было отловлено 636 собак (в 2020-м — 372), однако в Усть-Коксинском и Усть-Канском районах к отлову приступили лишь к концу года, а в Кош-Агачском районе отлов и вовсе не проводился», — отметили в управлении.

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