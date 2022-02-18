Киев, , 12:35 — REGNUM Украина не будет проявлять агрессию против Белоруссии. Об этом в ходе выступления в Верховной раде 18 февраля заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

Глава ведомства подчеркнул, что Белоруссия для Украины особенная страна.

«Белорусский народ очень близкий нам. Никакой агрессии относительно Белоруссии со стороны Украины не может быть в принципе: за такое нас проклянут наши потомки», — отметил украинский министр.

Резников указал на то, что выступает за диалог и укрепление доверия между украинским и белорусским оборонными ведомствами.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что власти Белоруссии проводят понятную политику в двусторонних отношениях с Украиной и непричастны к обострению между двумя странами. По его словам, в настоящее время нет смысла анализировать то, кто виноват в обострении отношений двух стран.

Лукашенко также подчеркнул, что сообщения о том, что Белоруссия якобы готовит «нападение» на Украину, не соответствуют действительности. Это брехня, подчеркнул президент республики.

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