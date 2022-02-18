Киев, 18 февраля, 2022, 12:35 — ИА Регнум. Украина не будет проявлять агрессию против Белоруссии. Об этом в ходе выступления в Верховной раде 18 февраля заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Глава ведомства подчеркнул, что Белоруссия для Украины особенная страна.

«Белорусский народ очень близкий нам. Никакой агрессии относительно Белоруссии со стороны Украины не может быть в принципе: за такое нас проклянут наши потомки», — отметил украинский министр.

Резников указал на то, что выступает за диалог и укрепление доверия между украинским и белорусским оборонными ведомствами.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что власти Белоруссии проводят понятную политику в двусторонних отношениях с Украиной и непричастны к обострению между двумя странами. По его словам, в настоящее время нет смысла анализировать то, кто виноват в обострении отношений двух стран.

Лукашенко также подчеркнул, что сообщения о том, что Белоруссия якобы готовит «нападение» на Украину, не соответствуют действительности. Это брехня, подчеркнул президент республики.

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