Самара, , 12:37 — REGNUM Все усилия нужно приложить для того, чтобы жители Самарской области длительно не стояли в очередях в медучреждениях региона и своевременно получали медицинскую помощь. Об этом сообщил глава Самарской области Дмитрий Азаров в Самарской городской клинической поликлинике №15 на совещании по вопросам организации помощи пациентам с COVID-19 и ОРВИ на амбулаторном этапе.

Очередь в больницу №2 Vk.com/ Послушано в Ярославле

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: в ожидании сигнала на снижение — трансляция»

Азаров отметил, что жители области сталкиваются с проблемами длительного ожидания в очередях в медучреждениях или прихода врача на дом, трудностями дозвона на «горячие» линии и удаленном оформлении больничных листов.

Он сообщил, что руководство области создает условия для того, чтобы не допускать такого рода происшествий.

«Сейчас жителями это трактуется как ЧП, когда в условиях пандемии приходиться стоять в очередях. Это непосредственно влияет на социальное самочувствие людей и состояние их здоровья. Все усилия необходимо приложить для того, чтобы люди с этими сложностями не сталкивались и своевременно получали медицинскую помощь», — приводит пресс-служба слова главы области.

Он также отметил, что это претензии не к врачам и медицинским сестрам, а к организаторам здравоохранения, и в первую очередь, к главам медучреждений.

«Я всех вас искренне уважаю, восхищаюсь вашим героизмом. Последние два года вам пришлось его проявлять в полной мере. Но время такое — у нас никаких скидок на былые заслуги быть не может. Давайте обсудим, что еще нужно сделать в организационном плане, с точки зрения укрепления материально-технической базы. Я готов к открытому разговору», — заявил губернатор.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области откроют еще один центр амбулаторной онкопомощи.