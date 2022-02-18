Санкт-Петербург, , 12:37 — REGNUM В Ленинградской области менее 12 тыс. животных считаются безнадзорными, из них чуть менее 3 тыс. подлежат отлову для вакцинации и стерилизации, сообщил 18 февраля начальник Управления ветеринарии Ленинградской области Леонид Кротов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Бездомные собаки Иван Шилов © ИА REGNUM

Данная проблема для региона довольно остра. Мониторинг же количества безнадзорных животных в области ведется по двум каналам: специалистами администрации муниципальных районов Ленобласти и специалистами подведомственных учреждений управления ветеринарии.

«По сравнению с 2020 годом, в 2021 году количество безнадзорных животных сократилось на тысячу голов. Во многом это естественные условия убытия, а также программы, которые проводят наши муниципальные образования, которым были переданы данные полномочия», — пояснил Кротов.

Отлову, стерилизации, вакцинации, идентификации и возврату в естественную среду обитания сейчас подлежит чуть менее трех тысяч собак. На сегодняшний день в Ленобласти действует 15 официально зарегистрированных приютов, в которых находятся около 2,5 тыс. животных, большинство из них — собаки.

«Государственных и муниципальных приютов на территории Ленобласти нет, этот вопрос отложен до 2024 года», — подытожил начальник Управления ветеринарии.

Напомним, 10 февраля в Ленинградской области в деревне Маслово Всеволожского района стая собак напала на 59-летнего мужчину и сильно покусала его. Мужчину госпитализировали, полиция и прокуратура ведут проверки.

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