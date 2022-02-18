Санкт-Петербург, 18 февраля, 2022, 12:37 — ИА Регнум. В Ленинградской области менее 12 тыс. животных считаются безнадзорными, из них чуть менее 3 тыс. подлежат отлову для вакцинации и стерилизации, сообщил 18 февраля начальник Управления ветеринарии Ленинградской области Леонид Кротов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Бездомные собаки

Данная проблема для региона довольно остра. Мониторинг же количества безнадзорных животных в области ведется по двум каналам: специалистами администрации муниципальных районов Ленобласти и специалистами подведомственных учреждений управления ветеринарии.

«По сравнению с 2020 годом, в 2021 году количество безнадзорных животных сократилось на тысячу голов. Во многом это естественные условия убытия, а также программы, которые проводят наши муниципальные образования, которым были переданы данные полномочия», — пояснил Кротов.

Отлову, стерилизации, вакцинации, идентификации и возврату в естественную среду обитания сейчас подлежит чуть менее трех тысяч собак. На сегодняшний день в Ленобласти действует 15 официально зарегистрированных приютов, в которых находятся около 2,5 тыс. животных, большинство из них — собаки.

«Государственных и муниципальных приютов на территории Ленобласти нет, этот вопрос отложен до 2024 года», — подытожил начальник Управления ветеринарии.

Напомним, 10 февраля в Ленинградской области в деревне Маслово Всеволожского района стая собак напала на 59-летнего мужчину и сильно покусала его. Мужчину госпитализировали, полиция и прокуратура ведут проверки.