Тбилиси, 18 февраля, 2022, 12:32 — ИА Регнум. Уровень безработицы в Грузии в четвёртом квартале 2021 года снизился по сравнению с аналогичным периодом 2020 года на 1,4 процентных пункта и составил 19,0%. Об этом говорится в отчёте Национальной статистической службы (Грузстат), обнародованном 18 февраля на сайте ведомства.

Карикатура о безработице. Из Чикагского журнала (фрагмент). 1902 год

«Уровень безработицы населения в городских поселениях сократился на 2,1 процентных пункта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 0,2 процентных пункта — в сельских поселениях», — говорится в отчёте.

Сообщается, что общая доля экономически активного населения в Грузии в отчётном периоде составила 52,2% от всего трудоспособного населения (от 15 лет и старше). Это на 1,2 процентных пункта больше, чем за отчетный период 2020 года.

Среди мужчин, по данным Грузстата, уровень безработицы составил за отчетный период 20,1%, а среди женщин — 17,4%.

Напомним, экономика Грузии к 2019 годк сильно зависела от туризма. После объявления пандемии коронавируса в 2020 году работа в этой сфере почти прекратилась, что привело к экономическому кризису и росту безработицы. В 2021 году власти начали политику по восстановлению туристического сектора. Туристический поток в январе составил почти 70% от потока в этом же месяце 2019 года.