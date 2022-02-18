Мадрид, , 12:36 — REGNUM Подготовку к войне не ведут ни страны ЕС, ни НАТО. Ситуацию вокруг Украины можно решить путём переговоров, заявил министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес 18 февраля в интервью радиостанции Onda Cero.

Хосе Мануэль Альбарес Exteriores.gob.es

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Глава испанского МИД подчеркнул, что таких разногласий с Россией, которые нельзя было бы решить через диалог, нет. Никаких скрытых повесток, интересов или ещё чего-либо, не поддающегося объяснению, нет ни у Североатлантического альянса, ни у Евросоюза.

«Войны можно избежать, и она не нужна», — заявил Альбарес.

Он полагает, что «ни НАТО, ни ЕС не готовятся ни к какой войне», а России следует начать деэскалацию.

Как сообщало ИА REGNUM, Альбарес также отметил, что почти 40% из примерно пятисот испанцев, проживающих на Украине, покинули страну или собираются это сделать.

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