Сеул, 18 февраля, 2022, 12:31 — ИА Регнум. В столице Коста-Рике появится площадь, названная в честь сеульского округа Мапхо-гу. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

По данным источников, соответствующая договорённость была достигнута в ходе встречи главы администрации муниципального округа Мапхо-гу Ю Дон Гюна и посла Коста-Рики в Южной Корее Алехандро Родригеса Саморы, состоявшейся на этой неделе.

Известно, что в 2004 году в сеульском округе Мапхо-гу построили площадь, названную Costa Rican Plaza общей площадью 4377 кв. м. Создание площади Мапхо в Коста-Рике — ответный шаг.

В ноябре 2021 года президент Коста-Рики Карлос Альварадо Кесада посетил Южную Корею и побывал на вышеупомянутой площади, где посадил сосну, символизирующую дружеские отношения между двумя странами.