Мадрид, 18 февраля, 2022, 12:31 — ИА Регнум. Заместитель мэра Мадрида Бегонья Вильясис из партии «Граждане» (Ciudadanos) исключила возможность вынесения вотума недоверия главе города Хосе Луису Мартинесу Алмейде за предполагаемый шпионаж за главой автономного сообщества Мадрид Исабель Диас Аюсо со стороны национального руководства «Народной партии» через муниципальную жилищно-земельную компанию (EMVS). Об этом она заявила в интервью изданию Onda Madrid.

Ángela Ojeda Heyper Мадрид

«Предложение о вынесении вотума недоверия не находится на столе», — сказала Вильясис.

По её словам, «Народная партия» продолжит расследование, чтобы выяснить, какую роль сыграла EMVS в предполагаемом внутреннем расследовании в отношении Диас Аюсо.