Хартум, , 12:34 — REGNUM Переходный военный совет (ПВС) — военное правительство Судана — объявил об освобождении из тюрем сотен политических заключённых, арестованных за участие в акциях протеста. Об этом 18 февраля сообщает Al Hadath со ссылкой на вице-президента ПВС Мохаммеда Хамдана Дагло.

Протесты в Судане M.Saleh

По его словам, решение не распространяется на тех демонстрантов, кто обвиняется в нападении на сотрудников полиции и других нарушениях уголовного законодательства.

Как отметил Дагло, военное правительство Судана создало специальный отдел, который будет заниматься защитой прав человека, в том числе — прав заключённых.

«Мы создали Отдел по правам человека и защите детей, который будет заниматься их поддержкой с раннего возраста. И мы верим в важность прав человека», — заявил Мохаммед Хамдан Дагло.