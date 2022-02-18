Париж, 18 февраля, 2022, 12:30 — ИА Регнум. Ни один из возможных сценариев развития ситуации вокруг Украины не исключает Франция. Об этом 18 февраля заявил глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан в интервью телеканалу LCI.

Jim Mattis Жан-Ив Ле Дриан

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"Сегодня все возможно — как массивное вторжение российских сил на украинскую территорию, так и дипломатические переговоры», — сказал он.

Также Ле Дриан заявил о необходимости прямого диалога между Россией и западными странами по вопросам безопасности в Европе.

«Мы не сможем долго обсуждать вопросы только путем обмена посланиями. В определенный момент необходимо будет сесть за стол переговоров», — добавил глава МИД Франции.

При этом он добавил, что считает, что в настоящее время сложились хорошие условия для переговоров по ситуации вокруг Украины.

«Условия для продолжения переговоров по украинскому урегулированию сложились», — пояснил Ле Дриан.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее обстрел населенных пунктов Калиновка, Санжаровка и Калиново, которые находятся на территории Луганской Народной Республики (ЛНР), произвели украинские силовики.