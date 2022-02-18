Лондон, 18 февраля, 2022, 12:29 — ИА Регнум. Открывая седьмую сессию Верховной рады, президент Украины Владимир Зеленский представил новый формат взаимодействия с союзниками в виде тройственного союза, куда войдут Британия, Польша и Украина. Подобная инициатива вызвала удивление многих мировых экспертов, в том числе в Варшаве. Специалисты сходятся во мнении, что единственным выгодоприобретателем в альянсе станет Великобритания. Об этом пишет Институт РУССТРАТ.

Abnews.ru Флаг Великобритании

Первая информация о союзе Лондона, Варшавы и Киева была оглашена британской организацией Council on Geostrategy. Согласно официальному порталу этого некоммерческого объединения, его миссия заключается в противодействии «авторитарным державам» и утверждении всемирного лидерства Британии.

Как отметили эксперты, даже беглый анализ открытых данных показывает, а что уже несколько лет Британия занята формированием серьёзной сети военно-политического влияния. Помимо Украины и Польши «островных джентльменов» очень интересует Прибалтика, а также усиление собственных позиций в Турции. Таким образом Лондон выстраивает Железный занавес 2.0, который собирается полностью контролировать.

Местом главного нарыва была выбрана Украина. Британия последовательно накачивает страну различным вооружением, ожидая обострения на Донбассе. В Институте РУССТРАТ отметили, что поставки вооружения стали особо интенсивными в последние недели. Только в середине января на Украине приземлилось три самолета, доставивших противотанковые комплексы ближнего действия NLAW в количестве 2 000 единиц.

Также украинские власти подписали с Лондоном соглашение на поставку неназванной номенклатуры вооружений на 2 миллиарда долларов. Английская компания Babcock строит для Украины ракетные катера для Чёрного и Азовского моря, а вскоре украинские ВМС пополнятся двумя тральщиками класса «Сэндаун», которые Королевский военно-морской флот списал как устаревшие.

«Нетрудно заметить, что соглашения Британии с союзниками имеют, мягко говоря, перекос в плане получения выгод. Например, помимо катеров в кредит с британскими ракетами и тральщиками, которые всё равно надо было списать, Украина оплатит Британии разработку планов строительства новых баз ВМС Украины в Бердянске и Очакове», — заключают в РУССТРАТ.